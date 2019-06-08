بالفيديو – استعدادا لكوبا أمريكا.. سواريز يسجل هدفا مبهرا في فوز أوروجواي على بنما بثلاثية

سجل لويس سواريز هدفا رائعا، وانتصرت أوروجواي على بنما في لقاء ودي، ضمن استعدادات الألبيسيليستي لكوبا أمريكا.

فاز منتخب أوروجواي على بنما بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في آخر استعدادات أوروجواي الودية لبطولة كوبا أمريكا في البرازيل بعد أيام.

تقدم منتخب أوروجواي في الدقيقة الـ19 عن طريق ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو. عرضية من دي أراسكيتا، قابلها جوميز برأسية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف لويس سواريز هدفا ثانيا لأوروجواي في الدقيقة الـ69 بطريقة رائعة. كرة ثابتة نفذها مهاجم برشلونة ببراعة في المقص الأيمن للويس ميخا حارس بنما.

واختتم فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أهداف أوروجواي في الدقيقة الـ79 بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز أوروجواي بثلاثية.

وستكون مباراة أوروجواي المقبلة مع الإكوادور، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كوبا أمريكا يوم 16 يونيو الجاري.

ووقعت أوروجواي في المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا، رفقة منتخبات الإكوادور، واليابان، وتشيلي.

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