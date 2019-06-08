بالفيديو – كأس ودية لميسي مع راقصي التانجو.. الأرجنتين تسحق نيكاراجوا بخماسية

سجل ليونيل ميسي ثنائية، وفازت الأرجنتين على نيكاراجوا بخماسية استعدادا لكوبا أمريكا.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس "سان خوان" بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على نيكاراجوا، إذ أن المباراة الودية كانت على كأس شرفي.

هدفان متتاليان

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول في الدقيقة الـ37 من مجهود فردي بحت. توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ ثلاثة مدافعين من نيكاراجوا، ثم سدد كرة ضعيفة، لكنها مرت تحت يدي الحارس وسكنت الشباك.

وعاد ميسي ليضيف هدفا ثانيا في الدقيقة التالية. تمريرة من ميسي إلى سيرخيو أجويرو، والذي سدد تجاه المرمى، ليتصدى الحارس للكرة وترتد إلى ميسي الذي تابعها في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بثنائية.

شوط بدون ميسي

خرج ليونيل ميسي بين الشوطين، وشارك باولو ديبالا بدلا منه. ودفع ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بلاوتارو مارتينيز أيضا بدلا من سيرخيو أجويرو.

وبعد دقائق من بداية الشوط الثاني، شارك نيكولاس تاليافيكو في الدقيقة الـ56 بدلا من جويدو رودريجيز، ثم شارك روبيرتو بيريرا بدلا من ماتياس سواريز في الدقيقة الـ57.

وكان التبديل الخامس في الدقيقة الـ59 بدخول رودريجو دي بأول بدلا من ماركوس أكونا.

وأضاف البديل لاوتراو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الـ63. ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء وأخرجها الدفاع، لتصل إلى مهاجم إنتر ميلان الذي استدار وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

لاوتارو مارتينيز عاد وسجل هدفا ثانيا له ورابعا للأرجنتين في الدقيقة الـ72. ركنية جديدة حولها خوان فويث برأسية، وتابعها مارتنيزي بقدمه في المرمى، ليكون هو الهدف الدولي الرابع لصاحب الـ21 عاما في مباراته الدولية السابعة.

وبعدما اطمئن ليونيل سكالوني لمستوى منتخبه، أجرى تبديلا أخيرا في الدقيقة الـ73 بدخول فونيس موري بدلا من خوان فويث.

ولم يكتف المنتخب الأرجنتيني بالرباعية، فأضاف البديل الآخر روبيرتو بيريرا الهدف الرابع في الدقيقة الـ81. توغل من رودريجز دي بأول على الجهة اليسرى، ثم عرضية مرت من الحارس، وتابعها بيريرا في المرمى الخالي.

وأخيرا رد منتخب نيكاراجوا، فسجل هدفا شرفيا في الدقيقة الـ90. خوان باريرا سجل ركلة جزاء في شباك فرانكو أرماني، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بخمسة أهداف مقابل هدف.

وستكون المباراة المقبلة لمنتخب الأرجنتين أمام كولومبيا يوم 15 يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كوبا أمريكا.

ووقع المنتخب الأرجنتيني رفقة منتخبات كولومبيا، وباراجواي، وقطر في قرعة البطولة.

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