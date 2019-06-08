أزمة صربية جديدة.. مدرب الجبل الأسود يرفض الظهور أمام كوسوفو بسبب عدم الاعتراف بالبلد

السبت، 08 يونيو 2019 - 00:54

كتب : إسلام أحمد

ليوبيسا تومباكوفيتش - الجبل الأسود

على الرغم من محاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فصل الكرة عن السياسة إلا أن الأمور تأخذ منحنى آخر في أوروبا الشرقية.

رفض ليوبيسا تومباكوفيتش المدير الفني الصربي لمنتخب الجبل الأسود التواجد في ملعب المباراة وتولي المسؤولية أثناء مواجهة كوسوفو في تصفيات يورو 2020.

كما غاب ماركو إيفانيتش وفيليب ستيجكوفيتش لاعبا النجم الأحمر الصربي ذوي أصول صربية عن المباراة بداعي عدم الاعتراف بكوسوفو كونها جزءًا من صريبا.

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واستقلت كوسوفو عن صريبا في 2008 فيما سبقها الجبل الأسود بالانفصال عن صربيا في 2006.

المباراة أقيمت بدون جماهير نظرا للهتافات العنصرية ضد اللاعبين الإنجليز في مارس الماضي في التصفيات والتي عوقب على إثرها اتحاد الجبل الأسود.

ووفقا لبعض التقارير الصربية فأن اتحاد الجبل الأسود حذر المدير الفني واللاعبين من الانسياق وراء المشاكل السياسية ورفض المشاركة في المباراة.

تومباكوفيتش أصبح معرضا بشكل أقرب للإقالة من تدريب الجبل الأسود بعد أحداث اللقاء.

كوسوفو حصدت النقطة الثانية لها بالتعادل خارج القواعد بهدف لكل فريق، بعدما تقدم ميلوت رايتشيسا لاعب فيردر بريمن الألماني لكوسوفو في الدقيقة 24.

فيما عدّل ستيفان ماجوسا النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.

أريانت موريتش حارس مانشستر سيتي الإنجليزي شارك بقميص كوسوفو أمام الجبل الأسود الذي مثلّها سابقا في جميع الفئات السنية وارتدى قميص المنتخب الأول قبل اللعب لبلاده الأم، وتم وصفه بالخائن.

على الناحية الأخرى قائد الجبل الأسود فاتوس باجريتش ارتدى شارة القيادة أمام كوسوفو بلده الأم.

مشاكل صربيا السياسية التي انتقلت لجارتها الجبل الأسود ليست الأولى في كرة القدم، بعدما حدث في تصفيات يورو 2016 في مباراة صربيا وألبانيا ورفع علم ألبانيا عن طريق طائرة في وسط الملعب مما أدى لاشتعال الأمور بين اللاعبين والجماهير وإلغاء اللقاء.

وتكرر الأمر مرة أخرى في لقاء سويسرا وصربيا بكأس العالم 2018 بعد احتفالات جيردان شاكيري وجرانات تشاكا بأهدافهما على هيئة نسر نظرا لأصولهما الألبانية ومعاناتهما في الصغر بسبب ويلات الحروب.

في المقابل سقط المنتخب الصربي في التوقيت ذاته أمام أوكرانيا بخماسية دون رد في تصفيات يورو 2020.

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