استعدادات أمم إفريقيا - بوني يقود كوت ديفوار للانتصار أمام جزر القمر

قاد ويلفريد بوني مهاجم العربي القطري منتخب بلاده كوت ديفوار للانتصار على منتخب جزر القمر وديا ضمن الاستعدادات لانطلاق أمم إفريقيا 2019 في مصر.

منتخب كوت ديفوار انتصر على منتخب جزر القمر بثلاثية مقابل هدف في لقاء ودي أقيم في فرنسا.

بوني افتتح التسجيل أولا لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 39 من تسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء هزت شباك منتخب جزر القمر بسهولة.

وفي الدقيقة 59 عاد بوني ليسجل من جديد في منتخب جزر القمر، الذي سجل مدافعه قاسم عبد الله بالخطأ الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعدما فشل في التعامل مع عرضية جناح كوت ديفوار داخل منطقة الجزاء.

هدف جزر القمر الوحيد جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة من علامة الجزاء سددها يوسف مشنجاما بنجاح في الشباك.

وأطلق الحكم مباشرة صافرة نهاية المباراة عقب تسجيل ركلة جزاء جزر القمر.

واعتمد إبراهيم كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار على الثلاثي القوي ويلفريد زاها وبوني و ماكسويل كورنيه في خط الهجوم.

ودية جزر القمر هي الودية الأولى لـ كوت ديفوار ضمن استعدادات الأخير لبطولة أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب كوت ديفوار أمام أوغندا في الـ 15 من شهر يونيو الجاري وأمام إثيوبيا في الـ 18 من نفس الشهر، قبل السفر إلى مصر.

منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا رفقة منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويفتتح منتخب كوت ديفوار مشواره في البطولة بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا يوم 24 يونيو، قبل أن يلعب أمام المغرب ثم أمام ناميبيا في ختام دور المجموعات.

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