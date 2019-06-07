رسميا – تشيلسي يستأنف ضد عقوبة المنع من التعاقدات في المحكمة الرياضية

نقل نادي تشيلسي شكواه ضد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنعه من إبرام التعاقدات إلى المحكمة الرياضية “CAS” رسميا.

كريستيان بوليسيتش النادي : بوروسيا دورتموند تشيلسي

وكشفت المحكمة الرياضية في بيان صادر عنها صباح اليوم الجمعة، عن تقدم تشيلسي باستئناف رسمي ضد عقوبة منع النادي من إبرام تعاقدات لفترتي انتقالات حتى نهاية يناير 2020.

نادي تشيلسي كان قد تقدم باستئناف ضد العقوبة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر مايو الماضي، لكنه قوبل بالرفض، ليلجأ النادي الإنجليزي إلى المحكمة الرياضية.

وتنتهي فترة القيد في إنجلترا يوم 8 أغسطس المقبل، لكن المحكمة الرياضية لم تحدد موعدا محددا للفصل في استئناف تشيلسي لرفع العقوبة.

وتقدم تشيلسي باستئناف ضد الغرامة المالية الموقعة عليه أيضا، والبالغة 460 ألف إسترليني.

سبب العقوبة

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عاقب تشيلسي خلال شهر فبراير الماضي، بمنعه من إبرام أي صفقات جديدة لفترتي انتقالات قادمتين بسبب مخالفة قوانين الفيفا في التعاقد مع لاعبي قٌصر تحت 18 عاما.

موقف تشيلسي

وكان تشيلسي قد تعاقد مع كريستيان بوليسيتش الجناح الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادما من بروسيا دورتموند، وقبل قرار معاقبتهم، ليكون من حق اللاعب الانضمام للفريق بشكل طبيعي في الموسم المقبل.

ويملك تشيلسي عددا كبيرا من اللاعبين المعارين للخارج أيضا، أمثال تامي أبراهام إلى أستون فيلا، وميتشي باتشواي إلى كريستال بالاس، وألفارو موراتا إلى أتليتكو مدريد، وفيكتور موزيس إلى فنربهتشة، وكينيدي إلى نيوكاسل، وتيموي باكايوكو إلى ميلان، وكورت زوما إلى إيفرتون، والذين يحق لهم استعادتهم بشكل طبيعي خلال فترة الإيقاف.

ولم يحدد تشيلسي موقف مدربه خلال الموسم المقبل حتى الآن، سواء باستمرار ماوريسيو ساري المدرب الإيطالي الحالي للفريق، أو باستقدام مدرب جديد.

وربما تشهد الساعات القليلة المقبلة، إعلان انتقال إيدين هازارد نجم الفريق إلى ريال مدريد بشكل رسمي بعد تقارير عديدة تفيد بحسم الصفقة.

كان الفريق اللندني أنهى الموسم المنقضي في المركز الثالث في الدوري، مع الظفر بلقب الدوري الأوروبي، وخسارة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

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