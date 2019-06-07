كشف مصدر داخل نادي مصر للمقاصة عن إتمام الاتفاق مع أحمد حسام "ميدو" لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "النادي أتم اتفاقه مع ميدو لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفي مدرب عام، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء.

وتابع المصدر "هناك جلسة ستتم بين ميدو ومسئولي مصر للمقاصة يوم الأحد المقبل للاتفاق على جميع البنود، خاصة وأن محمد عبد السلام رئيس الفريق الفيومي متواجد في دبي حاليا، فيما أن ميدو متواجد في الجونة".

وأتم" الإعلان الرسمي قد يكون يوم الإثنين المقبل بعد التوقيع الرسمي".

ميدو تولى تدريب نادي الوحدة السعودي خلال الموسم الماضي، قبل أن يرحل عن الفريق في النصف الثاني من الموسم بسبب مشكلة مع أحد مشجعي الفريق.

وبدأ مصر للمقاصة الموسم الجاري مع طلعت يوسف، قبل أن يكمل مساعده جمال عمر المهمة في المباريات الأخيرة.

وأنهى الفريق الموسم في المركز السادس في بطولة الدوري برصيد 46 نقطة.