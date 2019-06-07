مواعيد مباريات الجمعة 7 يونيو 2019 والقنوات الناقلة – وديات استعدادا لأمم إفريقيا وكوبا أمريكا

يبدأ اليوم فترة الاستعداد الجادة لكأس الأمم الإفريقية وقد اقترب العد التنازلي لضربة البداية.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 7 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.

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يشهد اليوم الجمعة، العديد من المباريات الودية حول العالم، منها للاستعداد إلى كأس الأمم الإفريقية، ومنها للاستعداد إلى كوبا أميريكا، بالإضافة لتصفيات يورو 2020.

كوت ديفوار تلاقي جُزر القُمر الساعة السادسة مساء. لكن المباراة ليست منقولة عبر أي قناة عربية.

وفي الثامنة مساء، تلتقي تونس مع العراق في لقاء ودي على الملعب الأوليمبي في رادس، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق حفيظ دراجي.

وتلعب أوغندا -منافس مصر في المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية- لقاء ودي مع تركمنستان الساعة السابعة مساء.

وأخيرا، تلعب كينيا مع مدغشقر الساعة الثامنة مساء، ضمن استعدادات الفريقين للبطولة أيضا.

تصفيات يورو 2020

وبعيدا عن قارة إفريقيا، تنطلق اليوم تصفيات بطولة يورو 2020 بالعديد من المواجهات.

وستكون أبرز المواجهات بين أوكرانيا وصربيا الساعة التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 9، وفي نفس التوقيت تلعب مقدونيا مع بولندا عبر قناة بي إن سبورتس 7.

وتحل إسبانيا ضيفا على جزر الفارو في لقاء سهل ربما يشهد عودة سانتي كازورلا للمشاركة مع الماتادور الإسباني لأول مرة منذ 4 سنوات، وذلك في الساعة التاسعة إلا ربع أيضا عبر قناة بي إن سبورتس 1، فيما تلعب التشيك مع بلغاريا عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وديات الفجر

ولن ينتهي اليوم مع الثانية عشر فجرا، فتوجد مباراتين وديتين ضمن استعدادات المنتخبات لكوبا آميريكا.

أولا تلعب أوروجواي مع بنما في الساعة الواحدة فجرا، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 الفرنسية.

أما الأرجنتين وبتواجد ليونيل ميسي، فتلعب مع فريق نيكاراجوا الساعة الثانية فجرا، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

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