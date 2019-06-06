إصابة حارس نهضة بركان وخروجه من قائمة المغرب لأمم إفريقيا.. وبديله يلتحق بالمعسكر

تعرض عبد العالي المحمدي حارس مرمى نهضة بركان لإصابة بخلع في الكتف، ليخرج من قائمة منتخب المغرب قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر.

عبد العالي المحمدي حارس مرمى نهضة بركان تعرض لخلع في الكتف خلال فترة الإحماء قبل انطلاق لقاء نهضة بركان أمام الفتح الرياضي يوم الثلاثاء الماضي.

إصابة حارس نهضة بركان لن تجعله قادرا على التواجد في معسكر منتخب المغرب، ليقرر هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب ضم أنيس الزنيتي حارس مرمى الرجاء المغربي بدلا منه.

والتحق الزنيتي بمعسكر منتخب المغرب بالفعل، حسبما أعلن الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم.

المحمدي تواجد في معسكر المنتخب يوم الأربعاء وعرض حالته على طبيب المنتخب الذي أكد استحالة لحاقه ببطولة إفريقيا.

وحرس عبد العالي المحمدي مرمى نهضة بركان في مواجهتي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية، وخسر اللقب لصالح الفارس الأبيض.

أنيس الزنيتي صاحب الـ 30 عاما حرس مرمى الرجاء في 21 لقاء هذا الموسم واهتزت شباكه 24 مرة.

وظهر حارس مرمى الرجاء مرة وحيدة بقميص منتخب المغرب، بينما من المنتظر أن يشارك منير المحمدي كأساسي في بطولة أمم إفريقيا.

المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويبدأ مشوار المنتخب المغربي بمواجهة ناميبيا في الـ 23 من شهر يونيو، ثم يلعب أمام كوت ديفوار، ويختتم دور المجموعات بمواجهة جنوب إفريقيا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

اقرأ أيضا

بعد استجواب أحمد.. فيفا: طلبنا من فرنسا معلومات قد تساعد تحقيقات لجنة الأخلاقيات

تقرير فرنسي: القبض على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس

أجمل أهداف مصر في كأس إفريقيا (1)

أجانب منسيون – حوار في الجول.. جونيور: صراع الرئاسة أثر على الزمالك والاتجاه للدين أنهى مسيرتي

ناميبيا.. "كلاب صغيرة بأسنان حادة"