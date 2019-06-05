شاهد – تقنية الفيديو تسلب ركلة جزاء من البرتغال وتهديها لـ سويسرا في لقطة جدلية

شهدت مباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، تدخلا بارزا لتقنية حكم الفيديو المساعد.

المباراة المقامة على ملعب الدراجاو في لشبونة شهدت تقدُم أصحاب الأرض بهدف أول في الشوط الأول عن طريق النجم كريستيانو رونالدو.

لكن الدقيقة 53 من المواجهة شهدت نقطة تحوُل كبيرة..

هجمة لـ سويسرا طالبوا فيها باحتساب ركلة جزاء بعد التحام بين نيلسون سيميدو وستيفان زوبير، لكن الحكم الألماني فيليكس بريتش يأمر باستمرار اللعب.

في نفس الدقيقة، عكس البرتغاليون اللعب وشنوا هجوما على مناطق السويسريين، ليتحصل بيرناردو سيلفا على ركلة جزاء بعد عمل فردي مميز، دون أي تردد من الحكم بريتش.

لكن مع عودته لتقنية الفيديو، رأى بريتش مخالفة على سيميدو في حق زوبير بالهجمة السويسرية السابقة، ليعكس قراره، لاغيا ركلة جزاء البرتغال، ومحتسبا أخرى لـ سويسرا.

المتخصص ريكاردو رودريجيز ظهير ميلان تقدم للتنفيذ، وسدد بقوة على يسار روي باتريشيو، مدركا التعادل لـ سويسرا في الدقيقة 56.

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