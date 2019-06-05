ساري: أفتقد إيطاليا بشدة.. لقد كان عاما ثقيلا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 10:51

كتب : FilGoal

ساري - تشيلسي - مانشستر يونايتد

قال ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي إنه يفتقد كثيرا إلى إيطاليا ومشددا على أن الموسم المنصرم كان "ثقيلا"، وذلك في تصريحات لمجلة "فانيتي فاير" الأمريكية.

وصرح ساري قائلا: "بالنسبة لنا كإيطاليين نداء الوطن قوي جدا".

وأضاف "أشعر وكأنني أفتقد لشيء ما، لقد كان عاما ثقيلا للغاية، بدأت في الشعور بثقل البعد عن الأصدقاء والآباء الذين لا أراهم إلا نادرا".

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وواصل "في عمري، يمكنني أن أتخذ قرارات احترافية فقط، لا يمكنني العمل لـ20 عاما، إنه عمل شاق".

وأتم "كل من ينتمي إلى نابولي يعلم كم أحبهم، اخترت الرحيل خلال العام الماضي وعدم تدريب فريق إيطالي".

وربطت تقارير صحفية المدرب صاحب الـ60 عاما بالعودة إلى إيطاليا لتدريب يوفنتوس خلال الموسم المقبل.

وكان ساري قد قاد تشيلسي لتحقيق لقب الدوري الأوروبي في موسمه الأول مع الفريق اللندني.

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