قال صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي إنه لا يفكر في ترك مسؤوليته مع الدراويش إلا لو قررت الإدارة عكس ذلك.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "لا أفكر في الرحيل عن النادي فتعاملي معه مختلف عن أي مكان آخر لأنه صاحب الفضل علي".

وتابع "القرار في يد مجلس الإدارة إن أراد رحيلي فسوف يبلغني بذلك".

ويتبقى للإسماعيلي مباراة وحيدة في الدوري أمام الزمالك وستُلعب بعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2019.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مصر المقاصة.

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