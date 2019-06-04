تركي آل الشيخ: سأخوض تجربة جديدة سأسميها "الأسيوطي الجزء الثاني"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 23:17

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

قال تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز إنه سيخوض تجربة جديدة سيسميها "الأسيوطي الجزء الثاني".

آل الشيخ كان قد امتلك نادي بيراميدز مطلع هذا الموسم، بعد شراء نادي الأسيوطي سبورت.

وأعلن آل الشيخ عبر فيسبوك: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني، ولكن في مكان وزمان آخر".

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وأتم بيراميدز مبارياته في الدوري المصري بـ70 نقطة، وخلفه الزمالك بـ68 نقطة في المركز الثالث ولكن للأبيض 3 مباريات قبل إنهاء الدوري.

ويحتل الأهلي الصدارة بـ74 نقطة من 32 مباراة.

وضمن بيراميدز التأهل للكونفدرالية على الأقل في الموسم المقبل.

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