الكشف عن – كيف ساهم رديف بنفيكا في انتصار ليفربول على توتنام

فاز ليفربول على توتنام بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء لم يكن الحُمر هم الطرف الأفضل فيه أو الأكثر استحواذا على الكرة.

لكن ذلك لا يهم طالما أن اللقب أصبح لكتيبة المدرب يورجن كلوب الذي عهد إلى مواجهة فريقا يلعب بأسلوب توتنام قبل أيام من النهائي العريق.

وقال ريناتو بايفا المدير الفني لرديف بنفيكا لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "كنا مثل توتنام وقلدناهم في كل شيء خاصة في طريقتهم في الدفاع وفي الهجوم بالإضافة لكيفية التحرك في الكرات الثابتة والتي اعتقدنا أنهم سوف يستخدمونها في النهائي".

وواصل "اعتمدنا على طريقة 4-2-3-1 مع تمركز المهاجم بين قلبي دفاع ليفربول مع اعتراض صانع ألعابنا لخط وسط الحُمر".

وأكمل "فينيسيوس قلد كريستيان إيركسن وبيرناردو قلد ديلي آلي أما جوميز فقلد هاري كين"

وأضاف مدرب بنفيكا "حاولنا جذب هجوم ليفربول إلينا لنستغل المساحات خلفهم ونشن الهجمات المرتدة وهذا ما كان يريد توتنام فعله".

وأكمل المدرب حديثه "ليفربول لم يستطع مواجهة أي فرق إنجليزية تجنبا لتسريب المعلومات، أما الفرق الإسبانية فمدرب توتنام ماوريسيو بوكيتينو يتحدث الإسبانية جيدا لسابق تدريبه لإسبانيول".

وأتم ريناتو بايفا "أما الفرق الفرنسية فهوجو لوريس حارس مرمى توتنام فرنسي لذا اختار ليفربول مواجهة فريقا برتغاليا".

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