خاص إنبي لـ في الجول: لا نية لبيع علي فوزي أو أي لاعب

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 21:19

كتب : حامد وجدي

حسين الشحات - علي فوزي

شدد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي والمشرف العام على كرة القدم نية النادي البترولي التفريط في أي من لاعبيه، وأولهم الظهير الأيمن علي فوزي.

وعلم FilGoal.com أن فوزي على رادار الأهلي والزمالك، حيث قد وقع اللاعب للأهلي من قبل لكن الصفقة لم تتم، قبل أن يتجدد الاهتمام هذا الموسم.

وفي المقابل، كان بعض وكلاء اللاعبين قد اقترحوا على الزمالك ضم اللاعب مقابل احتفاظ إنبي بالمعارين من الأبيض، عماد فتحي ومحمد أشرف "روقة".

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ولكن السيد قال لـFilGoal.com: "لا نية لدينا لبيع علي فوزي".

وأضاف "الأمر يسري أيضا على كل لاعبينا المهمين، لن يرحل أي منهم".

ويبلغ فوزي من العمر 27 عاما وسجل هدفا وصنع هدفين في 30 مباراة مع إنبي الذي أنهى الدوري تاسعا.

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