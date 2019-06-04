بيكنباور: أريد كلوب مديرا فنيا لبايرن.. والمدرب يرد

قال فرانز بيكنباور رئيس بايرن ميونيخ إنه يرغب بشدة في أن يتولى يورجن كلوب تدريب فريقه يوما ما، واصفا الأمر بأنه سيكون "رائعا" للغاية وقال عن مواطنه الألماني إنه واحد من أفضل المدربين في العالم.

وصرح بيكنباور عبر صحيفة "بيلد" الألمانية قائلا: "أكثر شيء أريده هو رؤية يورجن كلوب يدرب بايرن ميونيخ يوما ما، سيكون أمرا رائعا".

وأضاف "يورجن جلب نوعا جديدا من كرة القدم إلى ألمانيا، ما بدأه في دورتموند يكرره في ليفربول".

وأتم "إنه واحد من أفضل اللاعب في العالم".

يورجن كلوب قاد ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة 2-0 ضد توتنام في النهائي.

فيما رد يورجن كلوب مدرب ليفربول مشيرا إلى أنه أعجب كثيرا بتلك التصريحات لكنه مرتبط بعقده مع الحمر.

وصرح كلوب لنفس الصحيفة "أحب فرانز وهو يحبني كذلك، لكن لدي عقد طويل الأمد مع ليفربول".

وواصل :"يمتلك بايرن وبوروسيا مدربين جيدين للغاية، ما الذي قد يحدث بعد 5 أعوام أو أكثر؟ لا أعرف".

كلوب تولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 وينتهي تعاقده الحالي مع الفريق في صيف 2022.

وكان ليفربول قد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي لكنه خسر أمام ريال مدريد.

ويعد التتويج بدوري أبطال أوروبا هو اللقب الوحيد الذي حصده كلوب مع ليفربول.

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