ثاني تعادل على التوالي.. الحدود يعرقل الزمالك لصالح الأهلي

سقط الزمالك في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعدما لم يستطع تجاوز عقبة مضيفه حرس الحدود اليوم الاثنين.

وتعادل الزمالك مع حرس الحدود إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب المكس والمؤجلة بينهما من الجولة 30 من الدوري.

افتتح حرس الحدود أهداف المباراة في الدقيقة 34 عن طريق بهاء مجدي لاعب الزمالك الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وأدرك خالد بوطيب التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 64.

وارتفع رصيد الزمالك عقب ذلك التعادل إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري وخاض الفريق الأبيض 30 مباراة.

ويبتعد الزمالك عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط ويمكن للفريق الأبيض تجاوزه حال فوزه بأي مباراة مقبلة له.

أما الزمالك فيبتعد عن الأهلي متصدر جدول الترتيب بست نقاط والفريق الأحمر خاض مباراة أكثر من الزمالك.

فيما ضمن حرس الحدود بقائه في الدوري رسميا بفضل ذلك التعادل ووصل رصيده إلى 38 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

هدف عكسي

بداية المباراة كانت أفضل من قبل حرس الحدود الذي ضغط على دفاع الزمالك وحصل على ركلة ركنية لكنها لم تهدد مرمى محمود عبد الرحيم "جنش".

بعد ذلك بدأ يستفيق الزمالك ويحاول الوصول لمرمى حرس الحدود لكنه لم يصنع أي فرصة خطيرة.

وفي الدقيقة 25 أرسل حسن مجدي لاعب الحدود عرضية قوية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع ولم يلحق بالكرة أي لاعب لتضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض.

وعقب دقيقة واحدة فقط أرسل عمر السعيد بينية إلى خالد بوطيب لكن محمد عبد الفتاح "تاحا" أبعد الكرة سريعا وشتتها بنجاح.

وفي الدقيقة 34 نجح الحدود في تسجيل هدفه الأول في اللقاء بعدما أرسل إيدو موسيس تمريرة داخل منطقة الجزاء وحاول بهاء مجدي مدافع الزمالك تشتيتها لكن الكرة سكنت مرماه بالخطأ.

وكاد بوطيب يدرك التعادل للزمالك من راسية قوية عقب متابعته عرضية حمدي النقاز لكن تصويبته مرت بجوار المرمى.

هدف ملغي والتعادل

على عكس الشوط الأول بدأ الزمالك الشوط الثاني بشكل أفضل واستحوذ على الكرة وبدأ يشن الهجمة الواحدة تلو الأخرى لتهديد مرمى حرس الحدود.

وسدد بوطيب كرة جديدة برأسه لكنها ارتدت من العارضة وشتتها دفاع حرس الحدود بنجاح.

وعقب عدة دقائق حول بوطيب عرضية متقنة من بهاء مجدي برأسه لكنه لم ينجح في هز شباك الحدود.

وفي الدقيقة 57 ألغى حكم المباراة هدفا للزمالك بداعي وجود خطأ على بوطيب قبل أن يحول محمود علاء الكرة للشباك.

وعقب تسع دقائق نجح بوطيب في إدراك التعادل للزمالك برأسية متقنة بعد تحويله عرضية متقنة قادمة من الناحية اليمنى.

وحاول إبراهيما كونيه اختراق دفاع الزمالك لكن تدخل النقاز أنهى خطورة لاعب الحدود.

وحصل الحدود على خطأ وأرسل لاعبه عرضية لكن بوطيب شتتها بنجاح.

حاول الزمالك تسجيل هدفا في الدقائق الأخيرة المتبقية لكنه لم يستطع لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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