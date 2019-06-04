تقرير - يونايتد يسعى لضم "أكثر لاعب صنع فرصا في الدوري" وسط منافسة قوية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 10:49

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون

يسعى نادي مانشستر يونايتد للحصول على خدمات جيمس ماديسون صانع ألعاب نادي ليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن سعر اللاعب يقدر بـ60 مليون جنيه إسترليني، مشيرا إلى أن أندية مانشستر سيتي وليفربول وتوتنام جميعهم مهتمين بضمه.

وقدم ماديسون موسما ممتازا في مشاركته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنه كان أكثر لاعب صنع فرص في المسابقة.

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وانضم ماديسون صاحب الـ22 عاما إلى ليستر سيتي قادما من نورويتش سيتي في صيف 2018 بمبلغ 25 مليون يورو. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك اللاعب الإنجليزي في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 مثلها.

ويجيد ماديسون اللعب كصانع ألعاب ومحور وسط بجانب المشاركة كجناح أيسر.

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