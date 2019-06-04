أس: لاعب ليون على وشك الخضوع للكشف الطبي للانضمام إلى ريال مدريد

أكدت صحيفة "أس" الإسبانية تقاريرها السابقة، وذكرت أن ريال مدريد أتم الاتفاق مع نظيره أوليمبيك ليون على شراء فيرلاند ميندي.

ميندي (23 عاما) سينتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف مقابل 55 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2025، وفقا للصحيفة المدريدية.

الصحيفة ذكرت أيضا أن ليون طلب 60 مليون يورو ثمنا لظهيره الأيسر، فيما أرادت إدارة ريال مدريد التعاقد معه مقابل 50 مليون يورو، قبل أن يصل الطرفان إلى حل وسط ويتمان الاتفاق على مبلغ 55 مليون يورو.

اللاعب سيخضع للكشف الطبي في العاصمة الفرنسية باريس خلال أيام، بعد أن وافق جونينيو المدير الرياضي لـ ليون على رحيله بالفعل وفقا لصحيفة ماركا.

ماركا أكدت أنباء الانتقال وقالت إن ميندي سيكون لاعبا لـ ريال مدريد في وقت قريب إلا إذا حدثت مفاجأة.

اللاعب المنحدر من أصول سنغالية، بدأ مسيرته الاحترافية في نادي لوهافر، قبل أن ينتقل إلى ليون عام 2015، وفي صفوفه خاض 79 مباراة، مسجلا 3 أهداف وصانعا 7 آخرين.

وظهر ميندي بقميص بلاده فرنسا للمرة الأولى في مباراة ودية أمام أوروجواي بشهر نوفمبر الماضي، قبل أن يُعاد استدعائه في التوقف الدولي الحالي، ليشارك في 11 دقيقة من مباراة بوليفيا الودية مساء الأحد.

ويُنتظَر أن يتنافس ميندي في ريال مدريد مع البرازيلي المخضرم مارسيلو، مع خروج متوقع للشاب سيرخيو ريجيلون.

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