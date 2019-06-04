رئيس الزمالك: يضغطون علي لاستكمال الدوري قبل أمم إفريقيا.. على جثتي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجود محاولات للضغط عليه من قبل أشخاص – لم يذكر أسمائهم – لكي يستكمل الفريق مبارياته في الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا.

وقال رئيس الزمالك: "يضغطون علي منذ 3 أيام لكي أُكمل الدوري قبل انطلاق أمم إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "رفضت ذلك بشكل قاطع. لن أبيع الزمالك".

وواصل "لن أبيع الزمالك ولو بالملايين. أخبرتهم بأنني أرفض ذلك تماما. علي جثتي".

وأوضح "الإرهاق واضح للغاية على كل لاعبي الزمالك فكيف أُكمل الدوري قبل أمم إفريقيا؟ لن يحدث".





























































ويحتاج الزمالك للانتصار أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي لكي يحصد لقب الدوري.

وافتتح حرس الحدود أهداف المباراة في الدقيقة 34 عن طريق بهاء مجدي لاعب الزمالك الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وأدرك خالد بوطيب التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 64.

وارتفع رصيد الزمالك عقب ذلك التعادل إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري وخاض الفريق الأبيض 30 مباراة.

ويبتعد الزمالك عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط ويمكن للفريق الأبيض تجاوزه حال فوزه بأي مباراة مقبلة له.

أما الزمالك فيبتعد عن الأهلي متصدر جدول الترتيب بست نقاط والفريق الأحمر خاض مباراة أكثر من الزمالك.

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