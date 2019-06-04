رئيس الزمالك مستشهدا بما حدث قبل المباراة بـ 3 ساعات: العشري يستخدم السحر

استشهد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بلقطات رش مرمى الفريق الأبيض عن طريق أحد العاملين في نادي حرس الحدود، وفقا لـ تصريحاته، ليدلل على التعثر بالتعادل بسبب "السحر".

الزمالك تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق أمام حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة الـ 30 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وزعم رئيس الزمالك "أحد الأشخاص من حرس الحدود رش المياه على مرمى الزمالك قبل 3 ساعات من اللقاء. هذا أسلوب طارق العشري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "طارق العشري معروف باستخدام أسلوب السحر والشعوذة".

وتابع "الزمالك سجل هدفا صحيحا تم إلغائه، وكذلك رأسية خالد بوطيب اصطدمت في العارضة. واضح ما فعله طارق العشري".





























































ويحتاج الزمالك للانتصار أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي لكي يحصد لقب الدوري.

وافتتح حرس الحدود أهداف المباراة في الدقيقة 34 عن طريق بهاء مجدي لاعب الزمالك الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وأدرك خالد بوطيب التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 64.

وارتفع رصيد الزمالك عقب ذلك التعادل إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري وخاض الفريق الأبيض 30 مباراة.

ويبتعد الزمالك عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط ويمكن للفريق الأبيض تجاوزه حال فوزه بأي مباراة مقبلة له.

أما الزمالك فيبتعد عن الأهلي متصدر جدول الترتيب بست نقاط والفريق الأحمر خاض مباراة أكثر من الزمالك.

اقرأ أيضا

مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: الأهلي أبدى اهتماما بلاعبنا.. والشيخ قد ينضم لنا نهائيا

أحمد أحمد: رئيس الترجي هددني أمام الجميع.. لا أعلم لماذا لا يعمل الـVAR في تونس

فرانس فوتبول: أحداث الترجي والوداد تدفع الكاف لـ"ثورة" في نظام نهائيات بطولات الأندية

الأهلي لـ في الجول: مهتمون باستمرار رمضان صبحي.. سنخاطب هدرسفيلد للشراء أو تجديد الإعارة

تشيلسي يقف بين صلاح وما لم يحققه أي لاعب عربي من قبل