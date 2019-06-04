مدرب الاتحاد: بدون مبالغة.. تشكيل سموحة ساعدنا على الفوز والبقاء بالدوري

أقر طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري بأن فريق سموحة ساعده في تحقيق الفوز وضمان بقاء زعيم الثغر في الدوري الممتاز.

وقال يوسف عقب فوز الاتحاد على سموحة 3-1 مساء الاثنين "أخذنا من المباراة ما نريده، وقدمنا مباراة تكتيكية جيدة وكان الدفاع منظما".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "راض عن أداء اللاعبين في المباراة، لكن هناك عوامل ساعدتنا على الفوز منها رؤية سموحة ومدربه حسام حسن باكتشاف لاعبين جدد للموسم الجديد، وهو ما ساعدنا حتى لا نبالغ في الموقف".

وتابع "حصدنا الفوز بجهدنا ولكن هناك عوامل أخرى مثل تشكيل نادي سموحة الذي يصب في مصالحه للفترة القادمة".

وأشار طلعت يوسف "الاتحاد يحتاج لإعادة تنظيم من الداخل، وخلال يومين سأنقل رؤيتي لرئيس النادي في الفترة القادمة ولهم مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب".

وبسؤاله عن التفاوض لتدريب إنبي، رد "لم أصرح بذلك، لا يوجد أي ارتباط رسمي مع أي فريق آخر، ولا توجد مفاوضات حاليا، بل كانت هناك مشاورات في فترة سابقة".

كان طلعت يوسف قد تولى تدريب نادي الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الأخيرة أمام سموحة، خلفا لحلمي طولان المدرب السابق لزعيم الثغر.

وتجنب الاتحاد السكندري الهبوط للدرجة الثانية رسميا بعد الفوز على سموحة.

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