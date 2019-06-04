مدرب الاتحاد: بدون مبالغة.. تشكيل سموحة ساعدنا على الفوز والبقاء بالدوري

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 01:06

كتب : FilGoal

طلعت يوسف

أقر طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري بأن فريق سموحة ساعده في تحقيق الفوز وضمان بقاء زعيم الثغر في الدوري الممتاز.

وقال يوسف عقب فوز الاتحاد على سموحة 3-1 مساء الاثنين "أخذنا من المباراة ما نريده، وقدمنا مباراة تكتيكية جيدة وكان الدفاع منظما".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "راض عن أداء اللاعبين في المباراة، لكن هناك عوامل ساعدتنا على الفوز منها رؤية سموحة ومدربه حسام حسن باكتشاف لاعبين جدد للموسم الجديد، وهو ما ساعدنا حتى لا نبالغ في الموقف".

أخبار متعلقة

بيان رسمي من الاتحاد السكندري – نتمسك بلعب الجولة الأخيرة ضد سموحة قبل أمم إفريقيا طلعت يوسف يتولى تدريب الاتحاد السكندري في مباراة واحدة فقط الاتحاد السكندري يقاطع "أون سبورت" بسبب مواجهة الإسماعيلي لجنة المسابقات تعلن عقوبات على الأهلي والاتحاد السكندري.. وإيقاف مختار مختار

وتابع "حصدنا الفوز بجهدنا ولكن هناك عوامل أخرى مثل تشكيل نادي سموحة الذي يصب في مصالحه للفترة القادمة".

وأشار طلعت يوسف "الاتحاد يحتاج لإعادة تنظيم من الداخل، وخلال يومين سأنقل رؤيتي لرئيس النادي في الفترة القادمة ولهم مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب".

وبسؤاله عن التفاوض لتدريب إنبي، رد "لم أصرح بذلك، لا يوجد أي ارتباط رسمي مع أي فريق آخر، ولا توجد مفاوضات حاليا، بل كانت هناك مشاورات في فترة سابقة".

كان طلعت يوسف قد تولى تدريب نادي الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الأخيرة أمام سموحة، خلفا لحلمي طولان المدرب السابق لزعيم الثغر.

وتجنب الاتحاد السكندري الهبوط للدرجة الثانية رسميا بعد الفوز على سموحة.

اقرأ أيضا

مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: الأهلي أبدى اهتماما بلاعبنا.. والشيخ قد ينضم لنا نهائيا

أحمد أحمد: رئيس الترجي هددني أمام الجميع.. لا أعلم لماذا لا يعمل الـVAR في تونس

فرانس فوتبول: أحداث الترجي والوداد تدفع الكاف لـ"ثورة" في نظام نهائيات بطولات الأندية

الأهلي لـ في الجول: مهتمون باستمرار رمضان صبحي.. سنخاطب هدرسفيلد للشراء أو تجديد الإعارة

تشيلسي يقف بين صلاح وما لم يحققه أي لاعب عربي من قبل

في الدوري سموحة الاتحاد السكندري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الاتحاد: بدون مبالغة.. تشكيل سموحة ساعدنا على الفوز والبقاء بالدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
رئيس سموحة: نعم الأهلي مهتم بضم حسام حسن ولكن 19 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الزمالك: رأسية بوطيب في مرمى الحدود ستجلب الدوري لنا.. ما حدث اليوم بسبب جروس 19 دقيقة | الدوري المصري
طارق العشري: فاجئنا الزمالك بطريقة لعبنا.. وأتوقع مستقبل رائع لعبد الله جمعة 27 دقيقة | الدوري المصري
ما هي سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك بلقب الدوري 34 دقيقة | الدوري المصري
محمد عودة: بتروجت هبط بفعل فاعل.. أنا خامس الدوري منذ توليت المسؤولية 55 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل 4 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك

قد ينال إعجابك