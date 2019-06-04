طارق العشري: فاجأنا الزمالك بطريقة لعبنا.. وأتوقع مستقبلا رائعا لعبد الله جمعة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 00:51

كتب : FilGoal

طارق العشري مدرب حرس الحدود

يرى طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود، أن فريقه فاجأ نادي الزمالك من خلال خطة اللعب التي طبقها في المباراة.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "أشكر اللاعبين الرجال الذين أثبتوا قدراتهم خلال المباريات الأخيرة".

وأضاف "حسمنا البقاء بأيدينا، وحققنا نتائج مميزة مع فرق كبيرة وآخرها الزمالك".

أخبار متعلقة

ما هي سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك بلقب الدوري ثاني تعادل على التوالي.. الحدود يعرقل الزمالك لصالح الأهلي هدفه الرابع في الدوري.. رأسية بوطيب تهز شباك الحدود لصالح الزمالك شباك الزمالك تهتز بالخطأ لأول مرة هذا الموسم.. بهاء مجدي يتقدم لـ الحدود

العشري أتبع "هو درس لحرس الحدود كي يكون الاستعداد للموسم المقبل بشكل أفضل. حرس الحدود كان متصدرا لجدول الدوري عام 2012 قبل إلغاء المسابقة، وفزنا بكأس مصر مرتين، ويجب أن يتم التدعيم بشكل قوي ليعود الفريق إلى سابق عهده".

مدرب حرس الحدود واصل "هل تفاجئت بطريقة الزمالك؟ بالعكس بل نحن من فاجئناهم بطريقة لعبنا. لو لم يكن اللاعبين متعجلين في لعبهم، لكنا سجلنا أهداف أكثر في الشوط الأول".

وأكمل "سأعقد جلسة مع الإدارة لحسم موقفي من الاستمرار في الموسم المقبل. لست مستعدا لأعيش نفس الظروف الصعبة التي وجدتها في آخر عامين مع حرس الحدود ووادي دجلة".

وأتم مجيبا على رأيه في مستوى عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك "عبد الله جمعة كان معي في نادي إنبي وأعرفه جيدا، مستواه سيرتقي من موسم لآخر في مركز الظهير الأيسر، وسيكون له مستقبل آخر، لأن مصر تحتاج هذا المركز".

كان حرس الحدود قد تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري.

وضمن حرس الحدود البقاء في بطولة الدوري للموسم المقبل بتلك النتيجة رسميا بعد صعوده من الدرجة الثانية هذا الموسم.

اقرأ أيضا

مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: الأهلي أبدى اهتماما بلاعبنا.. والشيخ قد ينضم لنا نهائيا

أحمد أحمد: رئيس الترجي هددني أمام الجميع.. لا أعلم لماذا لا يعمل الـVAR في تونس

فرانس فوتبول: أحداث الترجي والوداد تدفع الكاف لـ"ثورة" في نظام نهائيات بطولات الأندية

الأهلي لـ في الجول: مهتمون باستمرار رمضان صبحي.. سنخاطب هدرسفيلد للشراء أو تجديد الإعارة

تشيلسي يقف بين صلاح وما لم يحققه أي لاعب عربي من قبل

في الدوري الزمالك حرس الحدود طارق العشري

نرشح لكم

أخر الأخبار

أس: لاعب ليون على وشك الخضوع للكشف الطبي للانضمام إلى ريال مدريد 35 دقيقة | أوروبا
تأسيس أمم إفريقيا.. العدوان الثلاثي هددها والسودان يحتضن أحلام عبد العزيز سالم 53 دقيقة | إفريقيا
رئيس الزمالك: يضغطون علي لاستكمال الدوري قبل أمم إفريقيا.. على جثتي 9 ساعة | الدوري المصري
رئيس الزمالك مستشهدا بما حدث قبل المباراة بـ 3 ساعات: العشري يستخدم السحر 9 ساعة | الدوري المصري
مدرب الاتحاد: بدون مبالغة.. تشكيل سموحة ساعدنا على الفوز والبقاء بالدوري 9 ساعة | الدوري المصري
رئيس سموحة: نعم الأهلي مهتم بضم حسام حسن ولكن 9 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك 4 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل

قد ينال إعجابك