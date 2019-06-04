محمد عودة: بتروجت هبط بفعل فاعل.. أنا خامس الدوري منذ توليت المسؤولية

قال محمد عودة المدير الفني لبتروجت إن فريقه هبط من الدوري الممتاز هذا الموسم بفعل فاعل.

وصرح عودة بعد التعادل السلبي مع المقاولون العرب مساء الاثنين "راض كل الرضا. لقد عملنا بإخلاص منذ أول يوم وتعبنا واجتهدنا، وجمعنا العديد من النقاط فأنا خامس أو سادس الدوري منذ توليت المسؤولية".

وأضاف عبر قناة (نايل سبورت) "مجلس الإدارة لم يقصر، الفريق كان في المركز الأخير برصيد 15 نقطة، ولكن في آخر 3 مباريات الحظ لم يحالفنا، وأهدرنا فرصا سهلة أمام طلائع الجيش وسموحة والمقاولون، لا يمكن الوقوف أمام إرادة الله".

وتابع المدير الفني لبتروجت "كرة القدم ظلمتنا، وكذلك لجنة المسابقات ظلمتنا كثيرا بوضع 4 مباريات لنا في 13 يوما، لا يوجد فريق ظلم مثلنا هذا الموسم. هبطنا بفعل فاعل".

وأشار محمد عودة "منذ أسبوعين عقدنا اجتماعا مع نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير بحضور الأندية المتضررة مثل بتروجت والأهلي وحرس الحدود، وطلبنا العدل، بأن يقام لقاء الأهلي والمقاولون في موعده يوم 28 مايو، والمطلب الثاني إقامة كل مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت".

وواصل "لقد قال شوبير هذا حقكم وليس مطلبا، ولكن مجلس إدارة اتحاد الكرة اتخذ قرارات دون علمه، لقد أفسدوا جدول الدوري، وفي آخر 10 أيام هناك أندية تساهلت مع فرق أخرى بشكل واضح".

وأتم تصريحاته "بتروجت هبط بفعل فاعل، إذا أقيمت مباريات الجولة 34 في موعدها لما حدث ما حدث".

تعادل بتروجت أمام المقاولون العرب هي النتيجة التي أنهت كل شيء. الفريق البترولي كان يجب أن ينتصر للحفاظ على آخر أماله في البقاء ولكنه لم ينجح في ذلك.

تعادل سلبي أوصل بتروجت للنقطة 35 ليهبط رسميا إلى الدرجة الثانية.

كذلك أوصل التعادل، المقاولون العرب للنقطة 48 ليفقد رسميا فرصته في إنهاء الدوري في المركز الرابع.

المصري ضمن رسميا إنهاء الدوري في المركز الرابع، وهو المركز المؤهل لكأس الكونفدرالية الموسم المقبل في حالة كان بطل كأس مصر من خارج ثلاثي القمة.

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