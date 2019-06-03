تقدم باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار إلى سموحة بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد حسام حسن مدرب الفريق، فما هو رد حسام حسن على تلك الخطوة؟

قال مصدر مقرب من حسام حسن في تصريحات لـFilGoal.com: "في الطبيعي إذا أراد أي لاعب تقديم شكوى للفيفا، فيكون ذلك ضد النادي وليس ضد مدرب بعينه".

وأضاف "كما أن الفيفا لا يتعامل إلا مع المحامين المعتمدين، لكن باسم مرسي حسب التقارير المنشورة تقدم بشكوى للفيفا رفقة محامي غير معتمد من الفيفا أساسا".

ماذا عن مضمون الشكوى نفسها؟

يقول المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ FilGoal.com "الشكوى تقول بأن حسام حسن حرم اللاعب من المشاركة في التدريبات، بالإضافة للتعدي عليه لفظيا خلال المران".

وواصل "الحقيقة أن تلك الاتهامات الباطلة تقدم بها باسم مرسي من قبل في شكوى أيضا إلى اتحاد الكرة وإلى نادي سموحة، لكن الإجابة كانت صارمة".

وأوضح "إدارة سموحة جمعت اللاعبين، وسألتهم عن حقيقة تلفظ حسام حسن بألفاظ خارجة ضدهم في التدريبات، والكل نفى هذا الكلام ووقعوا عليه أيضا في ورقة رسمية".

واسترسل "أما بخصوص منع باسم مرسي من حضور التدريبات، فإدارة سموحة على مدار شهرين سابقين كانت تراسل اللاعب يوميا تخطره بموعد المران للحضور عبر رسائل إلى هاتفه الشخصي، لذلك فلا صحة أيضا لهذا الاتهام".

وأتم "القصة في البداية هي أن اللاعب أراد كسب تعاطف جماهير الزمالك على حساب الجهاز الفني قبل مباراة سموحة مع الفريق الأبيض، فادعى أنه اشتبك مع حسام حسن بسبب هجومه على نادي الزمالك خلال محاضرة القاء، رغم أن الحقيقة هي أن باسم مرسي اشتبك مع طارق سليمان المدرب العام عقب المباراة السابقة لمباراة الزمالك، ولم يتواجد في التدريبات منذ تلك اللحظة حتى موعد مباراة الزمالك من الأساس لكي يشتبك مع حسام حسن".

كان باسم مرسي قد انتقل إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من الزمالك.

ولم يلعب باسم مع سموحة إلا 6 مباريات، لم يسجل فيهم أو يصنع أي هدف، قبل أن يعلن النادي السكندري قطع إعارة صاحب الـ27 عاما.

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