هدفه الرابع في الدوري.. رأسية بوطيب تهز شباك الحدود لصالح الزمالك

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 23:34

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف خالد بوطيب في طلائع الجيش

ارتقى خالد بوطيب مهاجم الزمالك ليحول عرضية إبراهيم حسن في شباك حرس الحدود.

الزمالك يواجه الحدود في ملعب المكس في لقاء مؤجل من الجولة الـ 30 في الدوري المصري.

الشوط الأول انتهى بتقدم حرس الحدود بهدف بالخطأ عن طريق بهاء مجدي.

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وفي الدقيقة 64 أرسل إبراهيم حسن عرضية من ركلة ركنية حولها خالد بوطيب في الشباك.

وكتب بوطيب هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم والثاني على التوالي بعدما هز شباك الإنتاج الحربي.

الدولي المغربي هز شباك إنبي وطلائع الجيش والإنتاج الحربي، والآن هز شباك الحدود.

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