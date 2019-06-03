سكاي: يوفنتوس يريد استعادة بوجبا من يونايتد

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 23:16

كتب : رامي جمال

بوجبا - بيرناردو سيلفا

بدأ يوفنتوس محادثاته مع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد من أجل استعادة خدمات اللاعب الفرنسي مرة أخرى.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي ومن الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو فإن بوجبا لا يمانع العودة إلى صفوف البيانكونيري مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد تم إبلاغه بالفعل باهتمام يوفنتوس بضم بوجبا ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية بين الطرفين.

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وأتم التقرير موضحا أن يوفنتوس سيحاول إغراء يونايتد بضم لاعبين من صفوفه في الصفقة ليقنع الفريق الإنجليزي بالتخلي عن بوجبا.

وبدأ بوجبا مسيرته مع يونايتد قبل أن يرحل مجانا في صيف عام 2012 حيث قضى أربعة أعوام رفقة البيانكونيري.

وفي صيف عام 2016 عاد بوجبا إلى مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ خلال ذلك الوقت.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الجارية.

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