شباك الزمالك تهتز بالخطأ لأول مرة هذا الموسم.. بهاء مجدي يتقدم لـ الحدود

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 22:48

كتب : FilGoal

بهاء مجدي مع الزمالك أمام سموحة

اهتزت شباك الزمالك بالخطأ من لاعبي الفريق الأبيض لأول مرة هذا الموسم، بعدما سجل بهاء مجدي بالخطأ لصالح حرس الحدود.

الزمالك يواجه الحدود في ملعب المكس في لقاء مؤجل من الجولة الـ 30 في الدوري المصري.

اللقاء الذي بدأ بشكل هادئ، ظهرت الخطورة خلاله لصالح حرس الحدود الذي اعتمد على المرتدات خلف دفاع الزمالك.

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إيدو موسيس مهاجم الحدود انطلق في الدقيقة 32 في هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يرسل عرضية أرضية قوية داخل منطقة الجزاء.

عرضية موسيس فشل دفاع الزمالك في إبعادها، ليحولها بهاء مجدي بالخطأ في مرماه.

شباك الزمالك اهتزت 26 مرة في الدوري هذا الموسم، قبل لقاء الحدود، ولم تهتز بأقدام لاعبيه.

واليوم أمام الحدود شباك الزمالك تهتز بالخطأ لأول مرة.

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