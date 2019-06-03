أسطورة ليفربول: اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بصلاح وماني يقلقني على الفريق

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 21:49

كتب : رامي جمال

صلاح - ماني - ليفربول

لا يخشى جرايم سونيس أسطورة ليفربول على فريقه من قوة إنفاق مانشستر سيتي في سوق الانتقالات ولكنه يخشى من اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بلاعبي الحُمر محمد صلاح وساديو ماني.

ساديو مانيه

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتحدث سونيس الذي لعب لليفربول من 1978 إلى 1984 قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة سيحومان حول صلاح وماني وأعتقد أن واحد منهما سيكون هدفا رئيسيا لضمه الصيف الجاري".

وتابع في حديثه لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية "قطبا إسبانيا يمران الآن بعملية إعادة بناء ويحاولان ضم أي لاعب يستطيع تقديم الإفادة".

أخبار متعلقة

تشيلسي يقف بين صلاح وما لم يحققه أي لاعب عربي من قبل صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري الأبطال فان دايك يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال

وأضاف اللاعب المتوج مع الحُمر بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات "ليفربول ناد رائع وكبير وأثبت ذلك بعودته مؤخرا للقمة بخوض نهائي دوري الأبطال عامين متتاليين ولكن العديد من اللاعبين يشعرون بصعوبة رفض ريال مدريد أو برشلونة".

وأردف "رأينا ذلك مع لويس سواريز وفيليبي كوتينيو فهما كان يستمتعان باللعب مع ليفربول قبل قدوم برشلونة والأمر ذاته سيتكرر مع صلاح وماني".

ولكن رغم ذلك يؤمن سونيس أن ليفربول يستطيع حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة حال الحفاظ على لاعبيه والبناء على ما سبق.

وقال: "الفريق لديه حارس مرمى رائع وخط دفاع مميز بالإضافة لألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون والجميع يتطور، لذا يستطيع الفريق إضافة المزيد من اللاعبين الرائعين وحصد النجاح لسنوات كثيرة مقبلة".

وأتم "القلق بالنسبة لليفربول ليس قوة مانشستر سيتي في إنفاقه في الانتقالات ولكن أن يأتي أي ناد ليضم صلاح أو ماني وهما أحد أهداف ريال مدريد وبرشلونة".

اقرأ أيضا

مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: الأهلي أبدى اهتماما بلاعبنا.. والشيخ قد ينضم لنا نهائيا

أحمد أحمد: رئيس الترجي هددني أمام الجميع.. لا أعلم لماذا لا يعمل الـVAR في تونس

فرانس فوتبول: أحداث الترجي والوداد تدفع الكاف لـ"ثورة" في نظام نهائيات بطولات الأندية

الأهلي لـ في الجول: مهتمون باستمرار رمضان صبحي.. سنخاطب هدرسفيلد للشراء أو تجديد الإعارة

تشيلسي يقف بين صلاح وما لم يحققه أي لاعب عربي من قبل

صلاح ماني ليفربول ريال مدريد برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الزمالك: يضغطون علي لاستكمال الدوري قبل أمم إفريقيا.. على جثتي 56 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الزمالك مستشهدا بما حدث قبل المباراة بـ 3 ساعات: العشري يستخدم السحر ساعة | الدوري المصري
مدرب الاتحاد: بدون مبالغة.. تشكيل سموحة ساعدنا على الفوز والبقاء بالدوري ساعة | الدوري المصري
رئيس سموحة: نعم الأهلي مهتم بضم حسام حسن ولكن ساعة | الدوري المصري
رئيس الزمالك: رأسية بوطيب في مرمى الحدود ستجلب الدوري لنا.. ما حدث اليوم بسبب جروس ساعة | الدوري المصري
طارق العشري: فاجئنا الزمالك بطريقة لعبنا.. وأتوقع مستقبل رائع لعبد الله جمعة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل 4 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك

قد ينال إعجابك