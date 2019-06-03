التشكيل – بهاء مجدي ومحمد حسن أساسيان مع الزمالك.. السعيد وبوطيب يهاجمان الحدود

يشارك بهاء مجدي أساسيا مع الزمالك أمام حرس الحدود، بينما يجلس عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

الزمالك يواجه حرس الحدود في العاشرة مساءً اليوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الـ 30 من الدوري المصري.

خالد جلال المدير الفني الجديد لـ الزمالك قرر الاعتماد على بهاء مجدي في مركز الظهير الأيسر، بينما يشارك محمد حسن في وسط الملعب بجانب طارق حامد مع غياب محمود عبد العزيز "زيزو".

ويعتمد خالد جلال على ثنائي هجومي خالد بوطيب وعمر السعيد وخلفه الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وزيزو.

ويحرس محمود عبد الرحيم "جنش" حراسة مرمى الزمالك.

واستبعد خالد جلال الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" بسبب الإصابة، إلى جانب أحمد مدبولي.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز

الوسط الدفاعي: محمد حسن – طارق حامد

الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد المنعم "كهربا"

الهجوم: خالد بوطيب – عمر السعيد

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حازم إمام – إبراهيم حسن – أيمن حفني – حميد أحداد.

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