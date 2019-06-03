رسميا - كأس العالم للأندية في قطر لعامين مقبلين.. ونسخة 2021 بالنظام الجديد

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 17:13

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النسختين المقبلتين لكأس العالم للأندية سيتم إقامتهما في قطر.

ووافق مجلس الفيفا على استضافة قطر للبطولة في اجتماعه اليوم الاثنين.

ويسعى الفيفا لاختبار جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022، والذي سيقام في الشتاء مثل كأس العالم للأندية 2019 و2020.

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وتقام البطولة بنظامها الذي يجمع 7 فرق في النسختين المقبلتين، قبل أن تتحول لبطولة تضم 24 فريقا في عام 2021.

وحجزت أندية ليفربول والترجي التونسي مكانهما في البطولة المقبلة، بجانب نادي هينجين من كالدونيا الجديدة ومونتيري المكسيكي، وكذلك السد القطري كمستضيف للبطولة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

ويحمل اللقب حاليا ريال مدريد، حيث حصده في النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات.

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