سكاي: يوفنتوس سيضم تريبيير لتعويض رحيل كانسيلو

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 16:24

كتب : FilGoal

كيران تريبير

يسعى نادي يوفنتوس لضم كيران تريبيير مدافع توتنام خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي" في إيطاليا.

وقال التقرير إن يوفنتوس سيضم الدولي الإنجليزي لتعويض رحيل خواو كانسيلو ظهيره الذي سيرحل خلال الصيف الجاري.

وترغب عدة أندية إنجليزية أبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ضم الدولي البرتغالي صاحب الـ25 عاما من يوفنتوس.

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كانسيلو انضم إلى يوفنتوس قادما من فالنسيا في صيف 2018 بمبلغ 40.40 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي البرتغالي خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 8 آخرين.

أما تريبيير فانضم إلى توتنام قادما من بيرنلي في صيف 2015 بمبلغ 4.9 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 5 آخرين.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ماوريسيو ساري بتولي تدريب يوفنتوس في الصيف، ويرغب المدرب الإيطالي في أن يكون تريبيير هو أولى صفقاته الصيفية.

وربطت تقارير صحفية في الأشهر القليلة الماضية تريبيير بالانضمام إلى نابولي، إلا أن يوفنتوس مستعد للدخول بقوة إلى سباق ضمه لضمان الحصول على خدماته سريعا مع وصول ساري.

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