صلاح: نظرت لصورة إصابتي في نهائي الموسم الماضي وتغير كل شئ

كشف نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول عن كواليس استعداده لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي توج بلقبه يوم السبت.

وسجل صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح للصحفيين: "نظرت إلى صورة إصابتي في نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل المباراة".

وأردف "شعرت بخيبة أمل شديدة لأنني خرجت بعد 30 دقيقة بسبب الإصابة، وخسرنا، لكنها كانت بمثابة حافز لي للفوز هذا الموسم".

وأكمل "لم أنظر إلى الصورة لفترة طويلة. يمكنك أن تشعر بما يمكنه التغلب عليك، لذا نظرت إليها مرة واحدة وقلت لنفسي لأذهب للمباراة".

أصيب الدولي المصري في كتفه في النهائي الذي خسره الريدز على يد ريال مدريد في مايو 2018.

وأوضح صلاح "لقد شاركت مجددا في نهائي دوري أبطال أوروبا وسددت ركلة جزاء بنجاح، لقد أظهرت شجاعتي وحققنا اللقب".

وأتم "لقد شعرنا بخيبة أمل قليلاً بعد المباراة النهائية العام الماضي والآن عدنا وفزنا باللقب السادس في تاريخ ليفربول.. إنه شيء رائع".

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.































































































هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

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