محدّث مباشر - انطلاق احتفالات ليفربول مع الجماهير

الأحد، 02 يونيو 2019 - 15:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لاحتفالات ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مع جماهيره يوم الأحد.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

عقب اللقاء طار فريق ليفربول من إسبانيا عائدا لإنجلترا لبدء الاحتفالات مع جماهير الريدز.

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الأحداث حسب ترتيبها..

12:00 ظهرا.. مجلس مدينة ليفربول يشكر عمال النظافة بعد المجهود الكبير الذي قاموا به لتنظيف شوارع المدينة استعدادا لجولة أبطال أوروبا، كما طالب الجماهير بالحفاظ على النظافة العامة.

الساعة 2 عصرا.. طائرة الريدز تهبط بمطار جون لينون بمدينة ليفربول

الساعة 2:15 مساء.. المدرب يورجن كلوب والقائد جوردن هندرسون يحملان الكأس ويظهرا للجميع أمام كل اللاعبين.

الساعة 3:00 مساء.. الجماهير تستعد لاستقبال فريقها في شوارع المدينة.

ومن المقرر أن تبدأ جولة الفريق في حافلة مفتوحة في شوارع ليفربول في الرابعة والنصف عصرا.

4:40 مساء.. صلاح وكلوب ونجوم ليفربول في حافلة الاحتفالات

4:50 مساء.. الحافلة تنطلق نحو شوارع ليفربول

تابعونا حتى نهاية الاحتفال..

شاهد الاحتفالات مباشرة من هنا

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.

هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

ويمكنك مشاهدة ملخص ما قدمه صلاح من هنا

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ليفربول توتنام محمد صلاح

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