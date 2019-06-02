احتفالات ليفربول مع الجماهير

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لاحتفالات ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مع جماهيره يوم الأحد.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

عقب اللقاء طار فريق ليفربول من إسبانيا عائدا لإنجلترا لبدء الاحتفالات مع جماهير الريدز.

الأحداث حسب ترتيبها..

12:00 ظهرا.. مجلس مدينة ليفربول يشكر عمال النظافة بعد المجهود الكبير الذي قاموا به لتنظيف شوارع المدينة استعدادا لجولة أبطال أوروبا، كما طالب الجماهير بالحفاظ على النظافة العامة.

We would like to say a massive THANK YOU to our hardworking street teams who are getting the streets ready for the #lfcparade this afternoon. If you are attending, we ask if you could please pop your rubbish into the bin or take it home with you. pic.twitter.com/Vqx93xvEc4 — Liverpool 6ity Council (@lpoolcouncil) June 2, 2019

الساعة 2 عصرا.. طائرة الريدز تهبط بمطار جون لينون بمدينة ليفربول

الساعة 2:15 مساء.. المدرب يورجن كلوب والقائد جوردن هندرسون يحملان الكأس ويظهرا للجميع أمام كل اللاعبين.

مدينة ليفربول تستقبل الأبطال بصحبة الضيف الجديد 🔴🏆 pic.twitter.com/76ZVn21bYb — FilGoal (@FilGoal) June 2, 2019

الساعة 3:00 مساء.. الجماهير تستعد لاستقبال فريقها في شوارع المدينة.

Still over an hour to go until the Liverpool parade begins. Hundreds of people have descended onto Childwall Fiveways to wave their heroes on 🏆 #LFC pic.twitter.com/HZfv2l09vV — Radio City News (@RadioCityNews) June 2, 2019

ومن المقرر أن تبدأ جولة الفريق في حافلة مفتوحة في شوارع ليفربول في الرابعة والنصف عصرا.

الأبطال سيقومون بجولةرفقة الكأس في مدينة ليفربول بعد ساعة للاحتفال مع الجماهير بالإنجاز الكبير ⚽️👑 pic.twitter.com/bc3y8Lq2j1 — FilGoal (@FilGoal) June 2, 2019

4:40 مساء.. صلاح وكلوب ونجوم ليفربول في حافلة الاحتفالات

That laugh could warm even the coldest heart 😍 they’re ready, are you? #lfcparade pic.twitter.com/4ZszG4il3E — Jenny Kirkham (@PJ_Kirkham) June 2, 2019

4:50 مساء.. الحافلة تنطلق نحو شوارع ليفربول

Salah getting a massive cheer as he lifts the trophy. 🏆🔴 pic.twitter.com/qC1g5amMJI — Samuel 🇪🇸🏆 (@SamueILFC) June 2, 2019

تابعونا حتى نهاية الاحتفال..

شاهد الاحتفالات مباشرة من هنا

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.





























































هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

ويمكنك مشاهدة ملخص ما قدمه صلاح من هنا

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