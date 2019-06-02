خاص سارة عصام لـ في الجول: استفدت الكثير من تجربة ستوك سيتي.. وأتمنى إعادة النظر لمنتخب مصر

الأحد، 02 يونيو 2019 - 15:15

كتب : FilGoal

سارة عصام

أعربت سارة عصام المحترفة المصرية في نادي ستوك سيتي عن سعادتها بتجربتها في الاحتراف الإنجليزي.

وحصلت سارة عصام على جائزة هدافة فريقها بتسجيل 12 هدفا من 12 مباراة.

وقالت سارة عصام عن تجربة الاحتراف: "بالطبع استفدت كثيرا من تلك التجربة، من فنيات كرة القدم إلى غيره، وهي فترة هامة في مسيرتي".

أخبار متعلقة

بالفيديو - أنباء سارة لـ ليفربول قبل مواجهة برشلونة بالفيديو - سارة عصام.. أول لاعبة مصرية في إنجلترا تروي قصتها رفع أثقال - سارة سمير تتوج بثلاث ذهبيات ببطولة العالم للشابات تقرير - بشرى سارة لأرثر.. باولينيو يستعد للرحيل عن برشلونة

وأضافت "واجهت بالتأكيد صعوبات كبيرة في البداية، ودائما كنت في حاجة إلى الالتزام بعقلية احترفية وسعيدة بما قدمته في الموسم ونصف الموسم، وإن شاء الله القادم أفضل".

وبسؤالها عن الانضمام لمنتخب مصر "أمر المنتخب علامة استفهام بالنسبة لي، هناك مواهب يمكنها تمثيل منتخب السيدات وغيابنا عن أخر بطولتين لإفريقيا أمر غريب".

وعن احتمالية تفكيرها في أمر التجنيس قالت سارة: "مستحيل أن أفكر في التجنيس، ما أريده هو تقديم شيء لبلدي، وأتمنى إعادة النظر للمشاركة في بطولة 2020".

وقالت سارة عن نصيحتها للاعبات الراغبات في الاحتراف: "نصيحتي هي التركيز على هدفك، لابد من وجود تضحيات وصعوبات ولكن تغلبك على ذلك يجعلك تحقق حلمك في النهاية".

وأتمت حديثها "مثلي الأعلى؟ أبحث دائما عن ميزة كل ناجح أو موهوب أو مميز لكي تساعدني في النجاح مثل عصام الحضري ومحمد صلاح وغيرهم".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - أفضل أيام حياتك يا صلاح.. ليفربول بطل أوروبا

صلاح عن هدفه في النهائي: سددت ركلة جزاء أوصلتنا لـ كأس العالم.. اعتدت على تلك الأمور

مورينيو: تتويج مصر بأمم إفريقيا = منافسة صلاح على الكرة الذهبية

ثنائي ليفربول يدخل قائمة ذهبية يتزعمها مدرب الكاميرون

صلاح بعد التتويج: ضحيت بالكثير من أجل مسيرتي.. أخيرا لعبت 90 دقيقة في النهائي

سارة عصام ستوك سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد أحمد: لم أتردد لحظة في إيقاف جهاد جريشة 8 دقيقة | إفريقيا
طه إسماعيل يكشف تفاصيل الاجتماع الأول للجنة التخطيط في الأهلي ساعة | الدوري المصري
الجونة يخاطب اتحاد الكرة بشأن موعد مباراة الزمالك و3 أمور خاصة بالموسم الجديد 3 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - وفاة زميلتها من أبرز الأسباب... قائدة سيدات يد الأهلي تتقدم بطلب الاعتزال 4 ساعة | رياضات أخرى
صلاح: نظرت لصورة إصابتي في نهائي الموسم الماضي وتغير كل شئ 4 ساعة | المحترفون
محمد صلاح سفيرا لزيوت موبيل في مصر 4 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل 4 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي

قد ينال إعجابك