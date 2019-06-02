أعربت سارة عصام المحترفة المصرية في نادي ستوك سيتي عن سعادتها بتجربتها في الاحتراف الإنجليزي.

وحصلت سارة عصام على جائزة هدافة فريقها بتسجيل 12 هدفا من 12 مباراة.

وقالت سارة عصام عن تجربة الاحتراف: "بالطبع استفدت كثيرا من تلك التجربة، من فنيات كرة القدم إلى غيره، وهي فترة هامة في مسيرتي".

وأضافت "واجهت بالتأكيد صعوبات كبيرة في البداية، ودائما كنت في حاجة إلى الالتزام بعقلية احترفية وسعيدة بما قدمته في الموسم ونصف الموسم، وإن شاء الله القادم أفضل".

وبسؤالها عن الانضمام لمنتخب مصر "أمر المنتخب علامة استفهام بالنسبة لي، هناك مواهب يمكنها تمثيل منتخب السيدات وغيابنا عن أخر بطولتين لإفريقيا أمر غريب".

وعن احتمالية تفكيرها في أمر التجنيس قالت سارة: "مستحيل أن أفكر في التجنيس، ما أريده هو تقديم شيء لبلدي، وأتمنى إعادة النظر للمشاركة في بطولة 2020".

وقالت سارة عن نصيحتها للاعبات الراغبات في الاحتراف: "نصيحتي هي التركيز على هدفك، لابد من وجود تضحيات وصعوبات ولكن تغلبك على ذلك يجعلك تحقق حلمك في النهاية".

وأتمت حديثها "مثلي الأعلى؟ أبحث دائما عن ميزة كل ناجح أو موهوب أو مميز لكي تساعدني في النجاح مثل عصام الحضري ومحمد صلاح وغيرهم".

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