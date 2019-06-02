على رأسهم دوناروما وتشالهان أوجلو.. ثورة في سوق الانتقالات الصيفية لـ ميلان‎

الأحد، 02 يونيو 2019 - 14:49

كتب : إسلام أحمد

دوناروما

وضع إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان الإيطالي خطة لبعض التغييرات في قائمة ميلان الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعد فشل الروسونيري في التأهل لدوري أبطال أوروبا ومن أجل موازنة التقارير المالية للنادي لتلبية معايير قوانين اللعب المالي النظيف للابتعاد عن شبح الاستبعاد الأوروبي مجددا.

وتم اتخاذ قرار برحيل كل من إيجانسيو أباتي وكريستيان زاباتا وخوسيه ماوري وريكاردو مونتوليفو وأندريا بيرتولاتشي عقب نهاية تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري.

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ووفقا للصحيفة الإيطالية "جازيتا ديللو سبورت" فأن التركي هاكان تشالهان أوجلو سيتم وضعه على قائمة الانتقالات رفقة الإسباني سامو كاستييخو والأوروجوياني دييجو لاكالست.

ويأمل ميلان في الحصول على عرض لا يقل عن 15 إلى 18 مليون يورو من أجل بيع التركي البالغ 25 عاما في ظل اهتمام عدد من الأندية الألمانية للحصول على خدماته.

وسجل لاعب باير ليفركوزن السابق 21 هدفا وصنع 26 في 91 مباراة بقميص الروسونيري خلال موسمين.

وانضم كاستييخو من صفوف فياريال الإسباني مقابل 23 مليون يورو ولاكالست من جنوى مقابل 17 مليون يورو في الصيف الماضي، لكن لم يستطع كلاهما وضع بصمته مع جينارو جاتوزو في الموسم المنصرم.

وإذا سعت إدارة الروسونيري لضرورة الحصول على مقابل مادي كبير سيكون الحارس الشاب جانلويجي دوناروما هو أبرز الراحلين.

وسيحقق ميلان ربحا من بيع حارسه الذي تم تصعيده من فريق الشباب من خلال بيعه بمقابل 60 مليون يورو.

وسيتم تعويض دوناروما بالحارس الشاب أليساندرو بليتزاري والذي يتواجد حاليا في كأس العالم للشباب مع المنتخب الإيطالي.

ورحل جاتوزو وليوناردو المدير الرياضي للفريق عقب نهاية الموسم وتعمل إدارة النادي الإيطالي على إعادة هيكلة النادي بتعيين باولو مالديني مديرا رياضيا ومن ثم اختيار المدير الفني للفريق.

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