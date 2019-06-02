هاري كين: سنعود أقوى الموسم المقبل

الأحد، 02 يونيو 2019 - 14:41

كتب : FilGoal

فان دايك - هاري كين - ليفربول - توتنام

يعتقد هاري كين مهاجم توتنام أن خسارة دوري أبطال أوروبا لصالح ليفربول ستجعل الفريق يعود أقوى الموسم المقبل.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال كين في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الأحد: "نحن في غاية الحزن لأننا لم نتمكن من إنجاز المهمة الليلة الماضية".

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وأضاف "سنتعلم من الخسارة ونعود أقوى في العام المقبل".

وأوضح "شكرا لجماهيرنا على دعمهم غير القابل للتصديق، داخل ملعبنا وخارجه هذا الموسم".

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.

هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

ويمكنك مشاهدة ملخص ما قدمه صلاح من هنا

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