خاص المقاصة يكشف موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد.. ميدو أقرب المرشحين

الأحد، 02 يونيو 2019 - 14:21

كتب : حامد وجدي

الأهلي - المقاصة

يقترب نادي مصر للمقاصة من إعلان اسم المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سنعلن عن اسم المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة، ربما في أو أيام العيد".

وأنهى مصر للمقاصة موسمه في الدوري المصري برصيد 46 نقطة في المركز السادس.

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وقال عبد السلام: "هناك أكثر من سيرة ذاتية من مدربين كبار أمامي وسنعلن الاسم عندما تنتهي المفاوضات".

وأتم تصريحاته "الأقرب حتى الآن لقيادة الفريق هو أحمد حسام ميدو".

وتعادل مصر للمقاصة أمام طلائع الجيش في ختام مبارياته بالدوري المصري بهدف لكل فريق.

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