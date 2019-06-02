نيمار ينفى تهمة الاغتصاب الموجهة ضده ويدافع عن نفسه بالأدلة‎

نفى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اعتداءه على فتاة تعّرف عليها عبر "إنستجرام" مصرا على أنه ضحية للاحتيال.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان

ووفقا لوكالتي "رويترز" و"أسوشيتيد برس" فأنهما رأيا وثيقة مُودعة في ساو باولو بالبرازيل تفيد باغتصاب اللاعب لفتاة في باريس.

لاعب برشلونة السابق التقى الفتاة عقب تبادل الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقال أن مساعده أرسل لها تذاكر الطائرة في الخامس عشر من مايو وقاما بتسجيل الوصول للفندق.

وحسب التقرير فأن نيمار اغتصب الفتاة ممارسا العنف ضد إرادتها، ليرد البرازيلي البالغ 27 عاما عبر فيديو على إنستجرام مدته 7 دقائق نفى فيها الاتهامات الموجهة ضده.

وقال نيمار: "أي شخص يعرفني ويعرف سلوكي يعلم أنني لن أفعل شيئا كهذا مطلقا، كانت هناك علاقة بين رجل وامرأة بين أربعة جدران، في اليوم التالي لم يحدث شيء".

وواصل: "آمل أن يقرأ المحققون الرسائل ويروا ما حدث".

ونشر نيمار رسائل من تطبيق "WhatsApp" يؤكد سير الأمور بطريقة ودية بينه وبين الفتاة.

وأنكرت إدارة أعمال اللاعب البرازيلي عبر موقعه الرسمي الأحداث المشارة ضده مؤكدا أنه ضحية الاحتيال.

وجاء البيان "على الرغم من دهشته من الأخبار، إلا أن الحقائق كانت معروفة بالفعل للاعب وموظفيه، بالنظر إلى أنه قبل بضعة أيام كان ضحية لمحاولة الابتزاز، مارسها محام من ساو باولو قال إنه يمثل مصالح الضحية المزعومة".

وتابع البيان: "تم إخطار محامي اللاعب على الفور واتخذ منذ ذلك الحين جميع الخطوات المناسبة، نحن نرفض تماما الاتهامات الظالمة، وقبل كل شيء التعرض السلبي في الصحافة".

وأتم "سيتم تقديم جميع الأدلة على محاولة الابتزاز وعدم الاغتصاب إلى سلطات الشرطة في الوقت المناسب".

ولم يعلق نادي باريس سان جيرمان عن موقف اللاعب، فيما يواصل نيمار استعداده مع المنتخب البرازيلي لخوض بطولة كوبا أمريكا.

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