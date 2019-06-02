تقرير - بينيتث قد يرحل عن نيوكاسل بعد بيع النادي.. ومورينيو وفينجر مرشحان لخلافته

يبدو أن مستقبل رافا بينيتث قد لا يكون مع نيوكاسل يونايتد، إذ أنه في حالة بيع النادي فسيرحل عن تدريب الفريق، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن شيخ خالد بن زايد آل نهيان الذي يسعى لشراء النادي من مايك آشلي مالكه الحالي يسعى لإجراء تغييرات كبيرة في الفريق خلال الصيف من ضمنها رحيل بينيتث وتولي مدرب خبير في بداية المشروع.

وأشار التقرير إلى أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق وآرسين فينجر مدرب أرسنال السابق يتصدران لائحة المدربين المرشحين لتولي المهمة خلفا لبينيتث.

وكان مانشستر يونايتد قد أقال مورينيو في ديسمبر الماضي على خلفية سوء النتائج بعد عامين ونصف مع الفريق توج خلالها بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة والدرع الخيرية.

أما أرسين فينجر فرحل عن أرسنال بعد قيادة النادي لما يقرب من 22 عاما نجح خلالها في الفوز بلقب الدوري 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات والدرع الخيرية 7 مرات.

ونجا نيوكاسل يونايتد من صراع الهبوط خلال الموسم المنصرم، واحتل المركز الـ13 من جدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة.

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