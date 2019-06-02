كلوب: كنت أشعر بالحزن بسبب الميداليات الفضية التي أعود بها لعائلتي

السبب الأكبر في سعادة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالفوز بدوري أبطال أوروبا هو عائلته.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا أشعر ببعض الراحة بخصوص عائلتي لأنني في كل أجازة ماضية، كنت أسافر معهم في العطلة بميدالية فضية وهذا لا يجعلني سعيداً".

وأضاف "إن هذا الفوز من أجل الجماهير ولكنه من أجل الملاك كذلك لأنهم لم يضعوا أي ضغط حقيقي علينا وكانوا يقدرون كيفية التطور الذي نقوم به، كانوا يدرسون الخطوات التي نقوم بها".

وأوضح "هذا الفوز كان من أجل اللاعبين كذلك، لقد كنا كلنا نبكي في الملعب لأن الأمر كان عاطفياً للغاية وكبيراً وكان يعني الكثير بالنسبة لنا".

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.





























































هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

ويمكنك مشاهدة ملخص ما قدمه صلاح من هنا

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