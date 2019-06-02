الأهلي يستأنف مرانه بعد انتهاء فترة الراحة.. وفحص طبي للشيخ وإكرامي

يستأنف فريق الأهلي لكرة القدم مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

ويؤدي الأهلي مرانه في التاسعة والنصف من مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

ويعقد الجهاز الفني للأهلي جلسة تنسيقية مساء اليوم قبل انطلاق المران من أجل ترتيب المرحلة المقبلة.

ويخضع الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشيخ لاعبا الفريق لفحص طبي مساء اليوم قبل انطلاق مران اليوم للاطمئنان على حالتهما وتحديد موعد مشاركتهما في المران الجماعي.

واشتكى إكرامي من رشح بسيط في الركبة بينما تعرض الشيخ لجزع في كاحل القدم وخضعا لبرنامج استشفائي خلال الفترة الأخيرة.

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