بالفيديو – فان دايك: حصد الكرة الذهبية؟ ميسي أفضل لاعب في العالم

قدم موسما استثنائيا. حصد جائزة الأفضل في إنجلترا. توج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك يرى بأن هناك من يستحق حصد جائزة الكرة الذهبية أكثر منه! هنا نتحدث عما قاله فيرجيل فان دايك عن ليونيل ميسي.

ليفربول توج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

فان دايك الذي قدم موسما ولا أروع حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويرى البعض بأنه يستحق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ولكنه لا يتفق مع ذلك الرأي.

وقال فان دايك: "الكرة الذهبية؟ أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ميسي هو أفضل لاعب في العالم وهو من يستحق حصد الكرة الذهبية".

وواصل "لا أفكر على الإطلاق في أمر الكرة الذهبية".

وأردف ضاحكا "ولكن إذا أعطوني الجائزة، سأخذها بكل تأكيد".

وكرر "ولكنني أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم سواء لعب نهائي الأبطال أو لم يلعب، فهو الأفضل في العالم".

ولعب فان دايك صاحب الـ 27 عاما 50 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4.

دفاع ليفربول أصبح صلبا للغاية بتواجد المدافع الهولندي فان دايك.

ورفع فان دايك لقب دوري أبطال أوروبا ليصبح أفضل ختام لموسم المدافع الهولندي مع ليفربول.

على الجانب الآخر توج ليونيل ميسي مع برشلونة بلقب الدوري وخسر لقب كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا بعد الخروج من ليفربول.

وسجل ميسي 51 هدفا وصنع 22 خلال مشاركته في 50 مباراة بقميص برشلونة في كل البطولات هذا الموسم.

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