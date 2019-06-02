باهر المحمدي: تفاجأت بدوري مع منتخب مصر.. وتحققت نبوءتي لـ صلاح

تحدث باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، عن تجربته مع منتخب مصر الذي يتواجد في قائمته الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019.

نجم الدراويش يعد ركنا رئيسا في تشكيلة المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب منذ التوقف الدولي الأول، ويسعى لمواصلة هذا الدور في الأسابيع المقبلة.

وصرّح المحمدي: "سأجتهد في المباراتين الوديتين مع المنتخب، وأسعى لتقديم أفضل ما عندي، لأحافظ على مكاني في التشكيلة الأساسية للمنتخب".

واعترف: "لم أتوقع أن أكون لاعبا أساسيا في المنتخب عند بداية انضمامي، بل كان هدفي نيل ثقة الجهاز الفني حتى أتواجد في القائمة بصفة مستمرة".

وواصل: "هدفي في مرمى تونس هو الأجمل في مسيرتي ولن يُمحى من ذاكرتي".

وكشف: "توقعت يومها بين الشوطين أن يسجل محمد صلاح هدفا".

وحذر المحمدي من خطورة المنافسين: "أتمنى فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية وأن تعتلي مصر منصة التتويج، سيكون مشوارا صعبا لأن جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة تعد من ضمن الأفضل في القارة".

مضيفا: "لذا سأبذل قصارى جهدي لتشريف اسم مصر خلال البطولة الأقوى في إفريقيا، والتي ستزداد قوة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة بها إلى 24".

وأتم مشددا على قوة مصر: "مصر ستظل دوما المنافس الأبرز على البطولة، التاريخ يثبت ذلك، نحن المنتخب الوحيد الذي فاز بها 3 مرات متتالية".

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