بالفيديو - إشادة مزدوجة من فينجر ومورينيو بـ أبو تريكة

أثنى أرسين فينجر وجوزيه مورينيو على محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية، خلال حلولهم ضيوفا على beIN Sports.

الثلاثي كان شاهدا على تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد التفوق 2-0 على توتنام هوتسبير. (طالع التفاصيل)

وقال فينجر موجها حديثه لـ تريكة في نهاية الاستوديو التحليلي: "نجم الليلة هو تريكة".

ليضيف مورينيو: "لقد توقع نتيجة المباراة بفوز ليفربول 2-0".

أبو تريكة ظهر سعيدا خلال تحليله المباراة، إذ ابتهج بتتويج صديقه محمد صلاح لدوري أبطال أوروبا.

صلاح صار أول لاعب مصري يحصد لقب البطولة الأعرق في القارة الأوروبية، محققا ما فشل في الظفر به الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

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