صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد

كشف محترفنا المصري محمد صلاح عن هدفه الموسم المقبل، وذلك بعد تتويجه مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.

ليفربول توج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

صلاح الذي افتتح التسجيل من علامة الجزاء قال: "مثل تلك اللحظات لا تحدث كثيرا في حياة الشخص. سعيد للغاية بتتويجي بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "حققت حلم الطفولة بالنسبة لي وهو تحقيق دوري أبطال أوروبا. الآن سأسعى أن أكون أول لاعب عربي ومصري يحقق اللقب مرتين على التوالي".

وواصل "سعيد للغاية بتلك اللحظة التاريخية في مسيرتي، وسأسعى لتكرارها الموسم المقبل".

وعقب نهاية حديثه مع زياد منصور مراسل بي إن سبورتس، استفسر صلاح عن المكان الذي يجلس فيه أبو تريكة، قائلا لـ مراسل بي إن سبورتس "أبو تريكة فين؟".

أبو تريكة الذي يتواجد في استوديو بي إن سبورتس من داخل أرض الملعب، ردا ضاحكا على صلاح قائلا: "أتمنى أن يقدر زياد منصور على جلب محمد صلاح هنا في الاستوديو".

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صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.

هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

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