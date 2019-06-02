روبيرتسون: إحساسي أفضل من الموسم الماضي.. ليس نهائيا جميلا ولكن الأهداف هي المهم

ظهر أندي روبيرتسون سعيدا بما انتهى عليه نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، خلافا للموسم الماضي.

ليفربول توج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز 2-0 على مواطنه الإنجليزي توتنام هوتسبير. (طالع التفاصيل)

وصرّح روبيرتسون بعد المباراة: "إنه إحساس جميل بالمقارنة بما حدث الموسم الماضي" في إشارة إلى الهزيمة 1-3 أمام ريال مدريد قبل عام.





























































وواصل عبر beIN Sport: "بذلنا مجهودا كبيرا واستحققنا الفوز".

واعترف: "لم تكن المباراة الأجمل، ولكن الأهداف هي ما يحسم المباريات النهائية".

وأتم: "جماهيرنا لا تُوصَف، أشكر كل الذين ارتحلوا من إنجلترا وساندونا، كانوا وراءنا داخل وخارج الملعب".

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