روبيرتسون: إحساسي أفضل من الموسم الماضي.. ليس نهائيا جميلا ولكن الأهداف هي المهم

الأحد، 02 يونيو 2019 - 00:02

كتب : FilGoal

أندري روبيرتسون - ليفربول

ظهر أندي روبيرتسون سعيدا بما انتهى عليه نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، خلافا للموسم الماضي.

ليفربول توج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز 2-0 على مواطنه الإنجليزي توتنام هوتسبير. (طالع التفاصيل)

وصرّح روبيرتسون بعد المباراة: "إنه إحساس جميل بالمقارنة بما حدث الموسم الماضي" في إشارة إلى الهزيمة 1-3 أمام ريال مدريد قبل عام.

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وواصل عبر beIN Sport: "بذلنا مجهودا كبيرا واستحققنا الفوز".

واعترف: "لم تكن المباراة الأجمل، ولكن الأهداف هي ما يحسم المباريات النهائية".

وأتم: "جماهيرنا لا تُوصَف، أشكر كل الذين ارتحلوا من إنجلترا وساندونا، كانوا وراءنا داخل وخارج الملعب".

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