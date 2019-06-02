روبيرتسون: إحساسي أفضل من الموسم الماضي.. ليس نهائيا جميلا ولكن الأهداف هي المهم
الأحد، 02 يونيو 2019 - 00:02
كتب : FilGoal
ظهر أندي روبيرتسون سعيدا بما انتهى عليه نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، خلافا للموسم الماضي.
أندرو روبيرتسون
النادي : ليفربول
ليفربول توج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز 2-0 على مواطنه الإنجليزي توتنام هوتسبير. (طالع التفاصيل)
وصرّح روبيرتسون بعد المباراة: "إنه إحساس جميل بالمقارنة بما حدث الموسم الماضي" في إشارة إلى الهزيمة 1-3 أمام ريال مدريد قبل عام.
وواصل عبر beIN Sport: "بذلنا مجهودا كبيرا واستحققنا الفوز".
واعترف: "لم تكن المباراة الأجمل، ولكن الأهداف هي ما يحسم المباريات النهائية".
وأتم: "جماهيرنا لا تُوصَف، أشكر كل الذين ارتحلوا من إنجلترا وساندونا، كانوا وراءنا داخل وخارج الملعب".
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