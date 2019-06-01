مورينيو: نهائي أبطال أوروبا كان شبيها بمباراة في كأس الرابطة أو كأس الاتحاد

أبدى جوزيه مورينيو بطل دوري أبطال أوروبا مرتين سابقتين، تحفظه على المستوى الذي ظهرت به مباراة نهائي نسخة 2019.

ليفربول حصد لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا بتفوقه على مواطنه الإنجليزي توتنام هوتسبير بهدفين دون مقابل، في نهائي ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. (طالع التفاصيل)

وصرّح مورينيو بعد المباراة في تحليله عبر beIN Sports: "النهائي كان أشبه بمباراة في كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس الاتحاد الإنجليزية، لم ترتق لمستوى التوقعات".

وواصل الرجل البرتغالي الذي حصد اللقب عامي 2004 و2010 مع بورتو إنتر: "خيبة أمل توتنام كبيرة، ليس لأنهم خسروا فحسب، بل لأنهم خسروا دون أن يقدموا أفضل ما لديهم".

وأكمل: "المباراة حُسمت من كرتين ثابتتين ".

كما أشاد بـ دامير سكومينا حكم المباراة: "الحكم كان جيدا، لم نر أي ورقة صفراء، أحيانا لا تتذكر الحكم عندما لا يرتكب الأخطاء".

وأبرز نقطة قوة ليفربول الأبرز: "ليفربول يستحق الثناء، ملعب أنفيلد سر نجاح هذا الفريق، وروحه كانت حاضرة في ملعب واندا متروبوليتانو اليوم".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - أفضل أيام حياتك يا صلاح.. ليفربول بطل أوروبا

صلاح خامس إفريقي يسجل في نهائي أبطال أوروبا

بالفيديو – هدف "تاريخي" وفرحة عارمة في أبرز ما قدمه صلاح في نهائي دوري الأبطال

بالفيديو - صلاح يدخل التاريخ ويتقدم لـ ليفربول على توتنام في نهائي الأبطال

أحمد أحمد: نعم الوداد ظُلم كثيرا في نهائي إفريقيا.. وأشعر بالفزع