الشناوي: هدف بيراميدز المنافسة على 4 ألقاب الموسم المقبل

View this post on Instagram

بالتوفيق يا رجاله انهارده والختام يبقي حلو ومبسوط بالسنه دي معاكم شوفت ناس محترمه بجدولاعيبه رجاله واداره محترمه وعمال جدعه بتحب الشغل بجد وربنا مضيعش تعب كل واحد فينا الموسم ده وانشاالله السنه الجايه هننافس علي اربع بطولات دوري وكاس وكونفدراليه وبطوله عربيه نتقابل علي خير السنه الجديده انشاالله ❤️❤️❤️❤️❤️❤️واخيراً بشكر معالي الوزير ترك ال شيخ مالك النادي علي الدعم والمجهود الكبير ولم يبخل لحظه علي الفريق