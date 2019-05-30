الشناوي: هدف بيراميدز المنافسة على 4 ألقاب الموسم المقبل

قال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز إن هدف فريقه الموسم المقبل هو المنافسة على 4 ألقاب مختلفة.

بيراميدز يستعد لمواجهة حرس الحدود في العاشرة مساءً اليوم الخميس في الجولة الختامية من الدوري المصري.

ووجه الشناوي رسالة للاعبي بيراميدز مطالبا إياهم بختام الدوري بأفضل طريقة أمام الحدود، مشيرا إلى "سعيد للغاية بهذا الموسم. رأيت معكم مجموعة محترمة للغاية ولاعبين رجال وإدارة محترمة، والله لا يضيع تعب من اجتهد".

وأضاف عبر حسابه الشخصي على (انستجرام) "إن شاء الله سننافس الموسم المقبل على 4 بطولات. دوري وكأس وكونفدرالية وبطولة عربية".

وواصل "أشكر تركي آل الشيخ مالك النادي على الدعم والمجهود الكبير. لم يبخل على الفريق في أي لحظة".

وتابع "أتوجه بالشكر لكل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي قادت الفريق طوال الموسم، وكل بصمة تركها كل جهاز فني في الفريق حتى يصل في أول موسم إلى هذه المكانة".

وحصد بيراميدز 69 نقطة في المركز الثاني من 33 مباراة وضمن بالفعل المشاركة الإفريقية الموسم المقبل.

الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة، بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 66 نقطة من 29 مباراة.

حصد الزمالك لـ 4 نقاط على أقل تقدير من مبارياته المقبلة، يضمن لعب الفارس الأبيض في دوري أبطال إفريقيا، ومشاركة بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل بيراميدز أمام الحدود من هنا

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