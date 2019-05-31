حازم إمام: جروس تخلى عن حذره الدفاعي أمام الإنتاج.. والحناوي نجم المباراة

يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق أن كريستيان جروس المدير الفني للأبيض تخلى عن حذره الدفاعي خلال مواجهة الإنتاج الحربي.

وتعادل الإنتاج مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الـ31 للدوري المصري.

وقال حازم إمام عقب اللقاء في الاستديو التحليلي: "لا يجب أن يهدر فريقا ينافس على لقب الدوري هذا الكم الهائل من الفرص في مباراة واحدة".

وأضاف "الإنتاج لعب المباراة بخطوط مفتوحة قبل أن يتراجع للدفاع في الدقائق الأخيرة لكن الزمالك أهدر الكثير من الفرص أمام المرمى".

الثعلب الصغير أكمل "أما على مستوى الإدارة الفنية تخلى جروس عن الحذر الدفاعي المعروف عنه خلال هذه المباراة ما سمح للإنتاج بخلق فرص كثيرة على مرمى الزمالك".

وأتم تصريحاته "أما معاذ الحناوي مدافع الإنتاج نجح في إيقاف خطورة الزمالك وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة وكان نجم فريقه".

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